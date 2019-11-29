Госагентство: Создание туристической полиции в Азербайджане на повестке дня

Создание туристической полиции в Азербайджане стоит на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Бахруз Аскеров на Азербайджанском туристическом саммите -2019 в Баку.

По его словам, обсуждается униформа туристической полиции: "Сотрудники туристической полиции будут принимать участие в различных тренингах, среди необходимых условий также знание иностранных языков".

Данный шаг необходим для обеспечения туристического потока в страну и создания условий для повторного посещения страны туристами. Туристическая полиция будет работать над решением проблемы.

В январе-октябре этого года поток туристов в Азербайджан увеличился на 10,9% или 264 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг примерно 2,7 млн человек. Ожидается, что их число достигнет 3 млн до конца года.