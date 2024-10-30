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Госагентство предоставило 20 артистам право на занятие уличным искусством в Баку

Госагентство предоставило 20 артистам право на занятие уличным искусством в Баку Баку-Абшеронское региональное управление по туризму провело очередной отборочный тур в рамках проекта "Уличные артисты".
Туризм
30 октября 2024 г. 12:58
Госагентство предоставило 20 артистам право на занятие уличным искусством в Баку

Баку-Абшеронское региональное управление по туризму провело очередной отборочный тур в рамках проекта "Уличные артисты".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, 20 артистов прошли отбор и получили право принять участие в следующем 6-месячном этапе проекта.

В ведомстве отметили, что были приняты необходимые меры для создания условий для их свободной деятельности на территориях, заведомо согласованных с Исполнительной властью города Баку и Министерством внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 20 nəfərə küçə sənəti ilə məşğul olmaq hüququ verilib

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