Госагентство предоставило 20 артистам право на занятие уличным искусством в Баку

Баку-Абшеронское региональное управление по туризму провело очередной отборочный тур в рамках проекта "Уличные артисты".

Баку-Абшеронское региональное управление по туризму провело очередной отборочный тур в рамках проекта "Уличные артисты".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, 20 артистов прошли отбор и получили право принять участие в следующем 6-месячном этапе проекта.

В ведомстве отметили, что были приняты необходимые меры для создания условий для их свободной деятельности на территориях, заведомо согласованных с Исполнительной властью города Баку и Министерством внутренних дел.