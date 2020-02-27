Госагентство по туризму принимает меры для борьбы с короновирусом

Государственное агентство по туризму разработало кризисные сценарии с целью снижения влияния коронавируса на туристический сектор в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь агентства Кянан Гулузаде.

"Коронавирус, безусловно, окажет негативное влияние на наш туристический рынок. Однако сложно сказать, в какой степени будет это влияние. Ранее в Иране, а вчера в Грузии зафиксированы случаи заражения. Мы приняли это во внимание и разработали альтернативные сценарии. У нас были планы и в отношении китайского рынка, но после распространения вируса теперь мы уделяем внимание другим рынкам", - сказал он.