О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госагентство по туризму примет участие в выставках в Дохе и Тель-Авиве

Госагентство по туризму примет участие в выставках в Дохе и Тель-Авиве Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило запрос предложений на работы по установке выставочных стендов "под ключ" для агентства на туристических выставках, которые пройдут 26-27 октября в Тель-Авиве (Израиль) и 16-18 ноября в Дохе (Катар
Туризм
1 сентября 2021 г. 11:18
Госагентство по туризму примет участие в выставках в Дохе и Тель-Авиве

Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило запрос предложений на работы по установке выставочных стендов "под ключ" для агентства на туристических выставках, которые пройдут 26-27 октября в Тель-Авиве (Израиль) и 16-18 ноября в Дохе (Катар).

Как сообщает Report, претенденты могут представить предложения по первому запросу до 18:00 16 сентября, а по второму запросу - до 18:00 23 сентября по адресу: город Баку, улица Низами, 96E (Landmark 1).

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 17 и 24 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке State Tourism Agency to participate in exhibitions in Tel Aviv and Doha
Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi Tel-Aviv və Dohada sərgilərdə iştirak edəcək

Экслюзивные новости

Замгубернатора: Мы искореним давление на иностранных бизнесменов в Днепропетровской области
Замгубернатора: Мы искореним давление на иностранных бизнесменов в Днепропетровской области
1 сентября 2021 г. 10:07
ЦБА: Кредитные риски в банковском секторе снижаются
ЦБА: Кредитные риски в банковском секторе снижаются
31 августа 2021 г. 17:23
В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов
В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов
31 августа 2021 г. 17:06
Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник
Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник
31 августа 2021 г. 13:45
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi