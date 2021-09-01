Госагентство по туризму примет участие в выставках в Дохе и Тель-Авиве

Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило запрос предложений на работы по установке выставочных стендов "под ключ" для агентства на туристических выставках, которые пройдут 26-27 октября в Тель-Авиве (Израиль) и 16-18 ноября в Дохе (Катар

Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило запрос предложений на работы по установке выставочных стендов "под ключ" для агентства на туристических выставках, которые пройдут 26-27 октября в Тель-Авиве (Израиль) и 16-18 ноября в Дохе (Катар).

Как сообщает Report, претенденты могут представить предложения по первому запросу до 18:00 16 сентября, а по второму запросу - до 18:00 23 сентября по адресу: город Баку, улица Низами, 96E (Landmark 1).

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 17 и 24 сентября.