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Госагентство по туризму организовало инфотур для популяризации экотуризма

Госагентство по туризму организовало инфотур для популяризации экотуризма Государственное агентство по туризму организовало инфотур по Баку, Абшеронскому и Хызинскому районам с целью ознакомления участников с природными богатствами страны и популяризации экотуризма.
Туризм
1 ноября 2024 г. 17:26
Госагентство по туризму организовало инфотур для популяризации экотуризма

Государственное агентство по туризму организовало инфотур по Баку, Абшеронскому и Хызинскому районам с целью ознакомления участников с природными богатствами страны и популяризации экотуризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в рамках инфотура с участием представителей различных турагентств, видеоблогеров и гидов были посещены Абшеронский и Алтыагаджский национальные парки, а также другие территории с потенциалом экотуризма.

Ранее были организованы инфотуры по двум маршрутам, которые охватили Огузский, Шекинский, Гахский, а также Кяльбаджарский, Шушинский, Ходжавендский районы и город Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Turizm Agentliyi Bakı, Abşeron və Xızı ərazisinə infotur təşkil edib

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