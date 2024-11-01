Госагентство по туризму организовало инфотур для популяризации экотуризма

Государственное агентство по туризму организовало инфотур по Баку, Абшеронскому и Хызинскому районам с целью ознакомления участников с природными богатствами страны и популяризации экотуризма.

Государственное агентство по туризму организовало инфотур по Баку, Абшеронскому и Хызинскому районам с целью ознакомления участников с природными богатствами страны и популяризации экотуризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в рамках инфотура с участием представителей различных турагентств, видеоблогеров и гидов были посещены Абшеронский и Алтыагаджский национальные парки, а также другие территории с потенциалом экотуризма.

Ранее были организованы инфотуры по двум маршрутам, которые охватили Огузский, Шекинский, Гахский, а также Кяльбаджарский, Шушинский, Ходжавендский районы и город Ханкенди.