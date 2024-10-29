Госагентство оценило возможности развития медицинского туризма в Азербайджане

10:37

Государственное агентство по туризму оценило возможности, связанные с медицинским туризмом в Азербайджане, и подготовило отчет под названием "Оздоровительный туризм в Азербайджане - текущая ситуация и перспективы развития".

Как сообщает Report, об этом в Шуше сказал председатель агентства Фуад Нагиев на "Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму: текущая ситуация и перспективы развития".

По его словам c целью развития сектора создана рабочая группа с участием представителей различных государственных и частных учреждений, а также общественных объединений.

"Распоряжение президента страны от 28 сентября 2024 года "О дополнительных мерах, связанных с увеличением роли нафталанской нефти в развитии медицинского туризма" открывает новые перспективы в данной сфере. Одной из главных целей является дальнейшее развитие нафталанской нефти, как туристического продукта и ее выход на новые рынки", - добавил Ф.Нагиев.