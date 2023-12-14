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Госагентство: Дорога Победы станет туристическим маршрутом

Госагентство: Дорога Победы станет туристическим маршрутом "Зафар йолу" (Дорога Победы), пролегающая из Физулинского района в город Шуша, станет туристическим маршрутом.
Туризм
14 декабря 2023 г. 13:41
Госагентство: Дорога Победы станет туристическим маршрутом

"Зафар йолу" (Дорога Победы), пролегающая из Физулинского района в город Шуша, станет туристическим маршрутом.

Как сообщает Report, об этом завсектором регионального туризма отдела культурного наследия и регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил на научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях" в Агдаме.

По его словам, реализуется концептуальный проект, направленный на создание необходимой инфраструктуры на "Зафар йолу" - объектов общественного питания для остановки и отдыха туристов. "Работы на этом туристическом маршруте будут проведены в ближайшие годы", - сказал Джавадов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi: "Zəfər yolu turizm marşrutuna çevrilmək üzrədir"

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