Госагентство: Дорога Победы станет туристическим маршрутом

"Зафар йолу" (Дорога Победы), пролегающая из Физулинского района в город Шуша, станет туристическим маршрутом.

"Зафар йолу" (Дорога Победы), пролегающая из Физулинского района в город Шуша, станет туристическим маршрутом.

Как сообщает Report, об этом завсектором регионального туризма отдела культурного наследия и регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил на научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях" в Агдаме.

По его словам, реализуется концептуальный проект, направленный на создание необходимой инфраструктуры на "Зафар йолу" - объектов общественного питания для остановки и отдыха туристов. "Работы на этом туристическом маршруте будут проведены в ближайшие годы", - сказал Джавадов.