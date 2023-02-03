Гонконг подарит путешественникам со всего мира 500 тыс. авиабилетов

Власти Гонконга бесплатно предоставят 500 тыс. авиабилетов путешественникам со всего мира.

Власти Гонконга бесплатно предоставят 500 тыс. авиабилетов путешественникам со всего мира.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.

По его словам, Гонконг возобновил контакты с материковым Китаем и всем миром и "вступает в новую эпоху комплексного восстановления".

Ранее в канцелярии Государственного совета КНР по делам Гонконга и Макао заявили, что нормальное сообщение этих городов с материковым Китаем будет восстановлено в понедельник, 6 февраля.

Речь идет о возвращении допандемийного режима перемещения из КНР в специальные административные районы Гонконг и Макао, доступ в которые осуществляется через систему пограничных контрольно-пропускных пунктов.

В Китае с 8 января происходит постепенное смягчение режима пересечения административных границ - теперь для поездки в Гонконг или Макао не потребуется предварительная запись, будут восстановлены групповые туристические путешествия.