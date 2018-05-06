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    Глава МИД Турции по-русски пригласил в страну туристов из России - ВИДЕО

    Турция ждет увеличения числа российских туристов

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Турция ждет увеличения числа российских туристов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на русском языке в интервью телеканалу CNN Turk.

    "Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция— очень красивая страна, и Анталья— красивый город. Турецкая кухня очень вкусная",— заявил Чавушоглу.

    Турцию в 2017 году посетило 4,72 миллиона российских туристов, что в 5,5 раза превышает показатель 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших встране иностранцев.

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