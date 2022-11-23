Глава госагентства: Планируется открытие турпредставительства в России

Азербайджан планирует вновь открыть туристическое представительство в России.

Азербайджан планирует вновь открыть туристическое представительство в России.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму (ГТА) Фуад Нагиев.

"У нас имелись такие представительства в нескольких странах. Однако из-за пандемии схема работы изменилась, мы свернули их деятельность. Но некоторые из них планируется открыть вновь, в том числе в России", - сказал Ф.Нагиев.

По его словам, Госагентство по туризму сотрудничает с туроператорами разных стран: "С ноября стартовала кампания по России в связи с приближающимся праздником Нового года и новогодних каникул, чтобы россияне рассматривали вариант приезда к нам на горнолыжные курорты".