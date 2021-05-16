Глава Dubai Airports не видит альтернативы паспортам вакцинации от COVID-19

IATA заявила о разработке цифрового проездного IATA Travel Pass, который будет учитывать информацию о здоровье пассажира

Генеральный директор Dubai Airports, управляющей компании аэропортов Дубая, Пол Гриффитс не видит альтернативы так называемым паспортам вакцинации для путешествий по миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление в воскресенье приводит газета The National .

"Я не думаю, что есть альтернатива [паспортам вакцинации]", - подчеркнул он и добавил, что "введение такого документа неизбежно".

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) заявила, что разрабатывает цифровой проездной IATA Travel Pass, который будет учитывать информацию о здоровье пассажира. Как ожидается, IATA Travel Pass будет представлять собой мобильное приложение, которое содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информацию о вакцинации) и позволяет ему точно знать требования принимающей страны (необходимо ли проходить карантин, где сделать прививку, нужен ли ПЦР-тест на коронавирус для въезда).

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов по этому поводу выразил мнение, что запуск цифрового проездного может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. В апреле об использовании IATA Travel Pass в тестовом режиме заявила авиакомпания Emirates Airlines.

Кроме того, о внедрении собственных паспортов вакцинации заявили ряд стран. Введение сертификатов обсуждают, например, страны Европейского союза. Еврокомиссия предложила назвать документ "зеленый цифровой пропуск". Он будет признаваться во всех 27 странах ЕС и включать три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.