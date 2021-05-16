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Глава Dubai Airports не видит альтернативы паспортам вакцинации от COVID-19

Глава Dubai Airports не видит альтернативы паспортам вакцинации от COVID-19 IATA заявила о разработке цифрового проездного IATA Travel Pass, который будет учитывать информацию о здоровье пассажира
Туризм
16 мая 2021 г. 13:26
Глава Dubai Airports не видит альтернативы паспортам вакцинации от COVID-19

Генеральный директор Dubai Airports, управляющей компании аэропортов Дубая, Пол Гриффитс не видит альтернативы так называемым паспортам вакцинации для путешествий по миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление в воскресенье приводит газета The National.

"Я не думаю, что есть альтернатива [паспортам вакцинации]", - подчеркнул он и добавил, что "введение такого документа неизбежно".

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) заявила, что разрабатывает цифровой проездной IATA Travel Pass, который будет учитывать информацию о здоровье пассажира. Как ожидается, IATA Travel Pass будет представлять собой мобильное приложение, которое содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информацию о вакцинации) и позволяет ему точно знать требования принимающей страны (необходимо ли проходить карантин, где сделать прививку, нужен ли ПЦР-тест на коронавирус для въезда).

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов по этому поводу выразил мнение, что запуск цифрового проездного может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. В апреле об использовании IATA Travel Pass в тестовом режиме заявила авиакомпания Emirates Airlines.

Кроме того, о внедрении собственных паспортов вакцинации заявили ряд стран. Введение сертификатов обсуждают, например, страны Европейского союза. Еврокомиссия предложила назвать документ "зеленый цифровой пропуск". Он будет признаваться во всех 27 странах ЕС и включать три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

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Версия на английском языке Dubai Airports CEO sees no alternative to COVID vaccination passports

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