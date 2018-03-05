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    Глава AzTA: Из Индии в Азербайджан откроются прямые авиарейсы

    В связи с этим ведутся переговоры

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Представительство Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) открылось в Индии. В настоящее время ведутся переговоры об открытии прямых авиарейсов между двумя странами.

    Об этом Report сообщил председатель правления AzTA Нахид Багиров.

    По его словам, организация подписала договор и сотрудничает с Ассоциацией туризма Индии:

    "Они взяли на себя обязательство пропагандировать туристический потенциал Азербайджана. В этом году ожидается увеличение числа туристов из Индии. Кроме того, с 2019 года откроется прямое авиасообщение между Индией и Азербайджаном".

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