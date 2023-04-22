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Глава ассоциации: Доход Турции от медицинского туризма может достичь 20 млрд долларов

Глава ассоциации: Доход Турции от медицинского туризма может достичь 20 млрд долларов В прошлом году Турция получила доход в размере 4 млрд долларов США от медицинского туризма, который в ближайшие годы может вырасти до 20 млрд долларов США.
Туризм
22 апреля 2023 г. 17:42
Глава ассоциации: Доход Турции от медицинского туризма может достичь 20 млрд долларов

В прошлом году Турция получила доход в размере 4 млрд долларов США от медицинского туризма, который в ближайшие годы может вырасти до 20 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил глава Ассоциации оздоровительного туризма Турции Сервет Терзилер.

По его словам, для достижения этой цели необходимо предпринять ряд шагов, в том числе предотвратить недобросовестную конкуренцию за счет увеличения количества проверок в сфере медицинского туризма.

"К примеру, людям, не имеющим медицинского образования, следует немедленно прекратить практику пересадки волос в арендованных кабинетах. В настоящее время в Турции существует более 2 000 легальных центров по пересадке волос. Расценки в этих центрах выше по сравнению с центрами по пересадке волос, которые действуют нелегально. Это также препятствует росту доходов от туризма. Обязанность контролировать ситуацию лежит на Министерстве здравоохранения", - сказал С.Терзилер.

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Версия на английском языке Türkiye’s income from medical tourism may reach $20B 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin tibbi turizmdən illik gəliri 20 milyard dollara çata bilər

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