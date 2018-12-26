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    Глава Национальной администрации туризма Грузии назначен на новую должность

    Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ Глава Национальной администрации туризма Грузии Гиорги Чоговадзе назначен на должность гендиректора Ассоциации аэропортов.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

    Новый глава Национальной администрации туризма будет выбран на основе конкурса, объявленного министерством.

    Г.Чоговадзе занял должность главы Национальной администрации туризма в 2014 году. У него также есть опыт работы в гражданской авиации. 

    Национальная администрация Туризма и Ассоциация аэропортов действуют при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. 

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