Глава Национальной администрации туризма Грузии назначен на новую должность

Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ Глава Национальной администрации туризма Грузии Гиорги Чоговадзе назначен на должность гендиректора Ассоциации аэропортов.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Новый глава Национальной администрации туризма будет выбран на основе конкурса, объявленного министерством.

Г.Чоговадзе занял должность главы Национальной администрации туризма в 2014 году. У него также есть опыт работы в гражданской авиации.

Национальная администрация Туризма и Ассоциация аэропортов действуют при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.