Германские эксперты провели тренинг по агротуризму в Азербайджане

Государственное агентство по туризму организовало тренинг по развитию возможностей агротуризма в Азербайджане и поддержке увеличения разнообразия и количества продуктов и услуг в этой сфере.

Государственное агентство по туризму организовало тренинг по развитию возможностей агротуризма в Азербайджане и поддержке увеличения разнообразия и количества продуктов и услуг в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, тренинг был организован на основе 5-модульных учебных материалов, подготовленных с участием международных и местных экспертов в рамках проекта "Развитие частного сектора и профессионально-технического образования и обучения на Южном Кавказе", осуществляемого Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В тренинге приняли участие 15 человек, представляющих государственные, частные, образовательные учреждения и неправительственные организации из пяти регионов страны.

Тренинг, который будет способствовать развитию услуг бизнес-консалтинга в сфере туризма, прошел в рамках сотрудничества с проектом "Поддержка развития устойчивого туризма в регионах Азербайджана", совместно реализуемым Программой развития ООН.

Развитие агротуризма входит в число обязательств, предусмотренных "Стратегической дорожной картой по развитию специализированной индустрии туризма" и "Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы".