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Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран

Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран Со следующей недели правительство Германии вводит обязательное тестирование на наличие коронавируса всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования
Туризм
28 июля 2020 г. 11:08
Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран

Со следующей недели правительство Германии вводит обязательное тестирование на наличие коронавируса всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Он отметил, что необходимо предупредить инфицирование от путешественников, которые возвращаются из-за границы.

По его словам, тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.

В список стран с повышенным риском заражения, заключенным Институтом Роберта Коха, вошли 130 стран. В частности — Украина, Азербайджан, Армения, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Египет, Россия, Сербия, Турция, США и другие.

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