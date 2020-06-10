Германия снимет пограничный контроль с шестью странами

Германия снимет пограничный контроль на авиарейсах с Испанией с 21 июня, с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией, Данией и Италией сообщение будет восстановлено в полной мере с 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сиюня свобода передвижения в ЕС и Шенгенской зоне будет полностью восстановлена. Ранее оно было прервано почти на три месяца в связи с пандемией коронавируса в Европе."Решено снять ограничения на поездки в соседние страны ЕС сиюня. Это касается существующего пограничного контроля на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией и Данией", - заявил на брифинге Зеехофер, добавив, что с остальными пограничными государствами Германия не вводила дополнительных мер пограничного контроля в период пандемии."Смарта у нас существовал пограничный контроль на авиарейсах с Италией и Испанией. Что касается Италии, то он будет остановлениюня, с Испанией дело обстоит так, что внутренний контроль будут завершениюня", - сказал министр.Он уточнил, что таким образом в рамках ЕС "будет восстановлена свобода передвижения, ограниченная из-за пандемии коронавируса, но если ситуация вновь ухудшится, у нас есть в правительстве договоренности о том, что мы сделаем".