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Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии Гуттериш: Больно видеть, как пандемия разоряет сектор туризма
Туризм
25 августа 2020 г. 09:39
Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

"За первые пять месяцев этого года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение дохода от экспорта туристических услуг составило примерно 320 млрд долларов США. В общей сложности под угрозой находится около 120 миллионов рабочих мест непосредственно в секторе туризма". Как сообщает Report, с таким предупреждением выступил  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

Он напомнил, что туризм – один из важнейших секторов мировой экономики, способствующий ее активному росту. В туризме занят каждый десятый житель планеты. Опосредованно он обеспечивает работой еще сотни миллионов человек. "Вот почему так больно видеть, как пандемия разоряет сектор туризма", – сказал Антониу Гутерриш.  

Генсек ООН также отметил, что в секторе туризма задействовано много предприятий малого и среднего бизнеса, значительную долю работников которых составляют женщины и молодежь. То есть под ударом оказались самые незащищенные группы населения.  
Глава ООН считает, что восстановление туризма – очень важная задача. Вместе с тем, он подчеркивает, что оно должно происходить с учетом принципов социальной справедливости, общественной безопасности и защиты окружающей среды. 

Глава ООН призвал международное сообщество позаботиться о том, чтобы туризм "восстановил свои позиции в качестве отрасли, обеспечивающей достойные рабочие места, стабильные доходы и защиту нашего культурного и природного наследия". 

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Версия на английском языке Global tourism lost $320 billion in 5 months: Antonio Guterres

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