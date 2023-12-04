​​​​​​​Генсек ОЭС: В Азербайджане уделяется особое внимание туристическому сектору

В Азербайджане под руководством главы государства уделяется особое внимание туристическому сектору.

В Азербайджане под руководством главы государства уделяется особое внимание туристическому сектору.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири заявил на первом совещании специализирующихся на туризме учебных заведений стран-членов ОЭС в Баку.

Он отметил, что шесть городов стран ОЭС были избраны туристическими столицами, одним из которых является Шуша: "Шуша попала в список туристических столиц благодаря особому вниманию к туризму в Азербайджане".

Азербайджанский город Шуша был избран туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год по итогам голосования на 5-м заседании министров туризма стран ОЭС в городе Ардебиль в Иране.