Где жители Баку проводят летний отдых? - ВИДЕО

Прошлое лето жители столицы провели, по большей части, в своих домах. Основной причиной было закрытие границ и ограничение передвижения между столицей и регионами. Сейчас авиасообщение с рядом стран возобновлено, а выезд в районы открыт.

Прошлое лето жители столицы провели, по большей части, в своих домах. Основной причиной было закрытие границ и ограничение передвижения между столицей и регионами. Сейчас авиасообщение с рядом стран возобновлено, а выезд в районы открыт.

Report провел опрос с целью выяснить, где же предпочитают отдыхать жители столицы в этом году.

Большинство респондентов заявили, что проведут летний сезон в стране и планируют отправиться на отдых в такие регионы, как Габала, Исмаиллы, Лянкяран.

Глава одной из туристических компаний страны Рахман Гулиев рассказал Report, что в этом году население в основном ориентировано на внутренний туризм. В качестве причин специалист по туризму назвал ограничения на полеты за пределы страны и дороговизну авиабилетов.