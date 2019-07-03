Где ​жители Баку планируют отдохнуть этим летом? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Еще до начала летнего сезона люди планируют, где же им провести отпуск. Некоторые, в зависимости от бюджета, предпочитают отдыхать в районе своего проживания или в регионах, но не мало и тех, кто хочет поехать за границу.

Сотрудники Report провели опрос среди жителей столицы Азербайджана, спросив их о том, где и как они планируют отдохнуть этим летом.

Большинство респондентов заявили о своем предпочтении отдыхать в регионах: "Лучший отдых - это отдых в регионах нашей страны. Да и бюджет не позволяет нам выезжать за границу. Если иностранцы приезжают в нашу страну, зачем нам тогда куда-либо выезжать?"

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