Где выгодно отдыхать в дни праздника Новруз?

Хотя традиционно принято отмечать Новруз дома, в кругу семьи, в последние годы многие предпочитают выезжать в эти дни на отдых в регионы. Как спланировать отдых? Как выбрать место для проживания - номер отеля, коттедж или посуточная аренда частного дома?

Хотя традиционно принято отмечать Новруз дома, в кругу семьи, в последние годы многие предпочитают выезжать в эти дни на отдых в регионы. Как спланировать отдых? Как выбрать место для проживания - номер отеля, коттедж или посуточная аренда частного дома?

Report побеседовал с экспертом по туризму Азизом Шириевым.

"Нужно иметь в виду, что в настоящее время большинство отелей не работают. В основном, функционируют четырех- и пятизвездочные отели. Люди предпочитают номера в основном здании, поскольку коттеджи дороже. Стоимость номеров с завтраком в регионах начинается от 60 манатов в 4-звездочных отелях и от 100 манатов в пятизвездочных. Габала и Губа по-прежнему самые популярные направления. В праздничные дни ожидается приток и в южные районы. В дни праздника Новруз цены будут расти, и различных скидочных кампаний не будет”, - сказал он.

По словам эксперта, посуточная аренда стоит недорого, однако в них недоступны многие услуги, к примеру, сауна, СПА, фитнес, рестораны.

Специалист одной из туристических компаний Хураман Алмамедова отметила большой недостаток частных домов: "В отелях, несмотря на дороговизну, оставаться комфортней. Можно найти дома за 15 манатов за ночь. Но это просто место для ночевки. Средняя цена коттеджей составляет примерно 280 манатов. Однако в настоящее время наибольшим спросом пользуются стандартные номера в гостиницах. Стоимость таких номеров начинается от 100 манатов".

Отвечая на вопросы Report, председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди сказал, что пока рано оценивать какую-либо ситуацию в связи с праздником Новруз: "Хотя праздничные дни известны и люди уже могут планировать отдых, однако наши граждане не склонны планировать что-то заранее. У нас строить планы на отдых начинают в праздничные дни".

По его словам, туристы, выезжающие в регионы, останавливаются как в отелях и коттеджах, так и в частных домах: "У каждого варианта размещения свои плюсы и минусы. Те, кто путешествует большей семьей, выбирают размещение в частных домах. В частности, гости из стран Персидского залива. В результате этот рынок "оживился" как в столице, так и в регионах. Но тут есть и свои минусы. Хотя в государственном стандарте AZS745, принятом в 2015 году, в качестве типа размещения указаны апартаменты и резиденции, у нас нет никаких правил в отношении сельских домов или городских квартир, предлагаемых туристам. Нужны правила или нормативы, способные обеспечить комфорт и безопасность туриста. В соседних странах есть положительный опыт в этой области".

Дюбенди добавил, что еще один минус в том, что владельцы не платят налогов с доходов от краткосрочной аренды: "Хозяин дома устанавливает цену на свое усмотрение. Но владельцы отелей не могут это делать".