Где отдохнуть летом - в Азербайджане или за границей?

Ежегодно с началом летнего туристического сезона многие задаются вопросом, где отдохнуть - у себя на родине или поехать за рубеж. Не являются исключением и граждане Азербайджана.

Ежегодно с началом летнего туристического сезона многие задаются вопросом, где отдохнуть - у себя на родине или поехать за рубеж. Не являются исключением и граждане Азербайджана.

Не секрет, что зачастую данный выбор зависит от финансовых возможностей. То есть туристы со скромным бюджетом предпочитают отдыхать у себя в стране, а имеющие более широкие финансовые возможности едут отдыхать за границу.

Теперь вернемся к Азербайджану. Здесь порой цены в местных отелях намного выше, чем в заграничных. С другой стороны, затраты на авиабилеты делают иностранный туризм дороже, чем внутренний.

"Report" обсудил эту тему со специалистами в сфере туризма.

Руководитель одной из туристических компаний страны Азиз Шириев говорит, что обычно азербайджанцы летом стараются отдохнуть в турецкой Анталье: "Цены там довольно высокие даже без учета авиабилетов. В Анталью едут отдыхать даже из России и Украины, находящихся в состоянии войны. Но я бы посоветовал людям, которые желают отдохнуть в Турции летом, брать путевки в зимние месяцы, когда действуют скидки до 30-50%. К тому же надо учесть, что во многих отелях там подают только завтрак. Хотя туристов можно понять, ведь целью человека, отправляющегося туда отдыхать, является не пребывание в отеле, а прогулка".

По словам эксперта, несмотря на высокие цены в местных отелях, все туристические объекты по разным направлениям уже заняты, невозможно найти ни одно пустующее.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди считает, что для желающих отдохнуть в 4-5-звездочных отелях, в частности, принадлежащих отельным сетям, страна не имеет никакого значения, ибо цены в этих отелях не сильно отличаются по странам.

"Остальные отели делают свои предложения на основе спроса, возникающего на туристическом рынке. Временами звучат мнения о высоких ценах в местах пребывания. Я частично согласен с этим. Но думаю, что особое внимание следует уделить развитию и увеличению числа небольших отелей, гостевых домов, резиденций, апартаментов, хостелов, загородных домов, палаточных городков, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса. По мере роста предложения на туристическом рынке появится здоровая конкуренция, цены упадут. Таким образом, мы можем повысить доступность туристических и гостиничных услуг и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие отрасли. Для их обеспечения важнейшую роль играют процессы государственного регулирования туризма", - подчеркнул глава правления.