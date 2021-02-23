ГАТ: Туристический потенциал освобожденных территорий серьезно изучается

Освобожденные территории имеют большой туристический потенциал и в настоящее время проводятся серьезные исследования

Благодаря зимнему туризму, в ряде отелей увеличилось количество клиентов. В связи с этим был осуществлен ряд изменений в управлении.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму (ГТА) Кянан Гасымов.

По словам Гасымова, за год было выписано 213 штрафов: "Это не значит, что оштрафованы 213 отелей. Некоторые отели оштрафованы несколько раз".

Пресс-секретарь ГАТ Кянан Гулузаде в своем выступлении отметил, что освобожденные территории имеют большой туристический потенциал и в настоящее время проводятся серьезные исследования: "Пока рано говорить о том, какое направление туризма будет развиваться и в каком регионе. Сначала должны завершиться мониторинги, исследования, и мы узнаем, в каком регионе больше всего возможностей для хайкинга или оздоровительного туризма".