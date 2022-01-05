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Фуад Нагиев: В Азербайджане есть определенные недостатки в сфере гостиничного дела

Фуад Нагиев: В Азербайджане есть определенные недостатки в сфере гостиничного дела "В настоящее время в Азербайджане есть определенные недостатки в сфере гостиничного дела, особенно в сфере услуг".
Туризм
5 января 2022 г. 18:20
Фуад Нагиев: В Азербайджане есть определенные недостатки в сфере гостиничного дела

"В настоящее время в Азербайджане есть определенные недостатки в сфере гостиничного дела, особенно в сфере услуг".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"Мы претворили в жизнь определенные инициативы, направленные на то, чтобы привести цены на услуги в отелях в соответствие с количеством заявленных ими звезд. Известно, что на государственном уровне уделяется особое внимание развитию гостиничного дела. В результате целенаправленной политики, проводимой в стране, стимулируется открытие новых отелей, успешно продолжается реализация важных социально-экономических инфраструктурных проектов. Однако развитие туризма не стоит связывать лишь с инфраструктурой. Поскольку туризм является сложной отраслью, для развития которой необходим комплексный подход. Качество обслуживания напрямую связано со звездной классификацией отелей. Во время пандемии гостиничный бизнес претерпел серьезные испытания", - сказал Ф.Нагиев.

По его словам, здесь также велика заслуга общественных объединений и ассоциаций, работающих в сфере гостиничного дела: "После того, как Центр аккредитации Азербайджана выдал Азербайджанскому бюро по туризму аттестат аккредитации по оценке соответствия, Бюро совместно с Ассоциацией отелей Азербайджана разработало национальную классификацию звезд. Таким образом, была проведена предварительная оценка отелей. 17 действующих в стране отелей были оценены в соответствии с этой системой.

Поскольку целью является сохранение туристического имиджа страны, честный подход в этой области является обязательным. К сожалению, должен отметить, что, основываясь на предварительных оценках, ряд отелей не смогли получить заявленную ими звездную классификацию из-за качества предлагаемых услуг. Учитывая это, Государственное агентство по туризму при участии Азербайджанского бюро по туризму и Ассоциации отелей Азербайджана окажет гостиницам консультативную поддержку”.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: “Hotelçilik sahəsində müəyyən çatışmazlıqlar var”

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