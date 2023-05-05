Фуад Нагиев: В Азербайджане будет проведена рейтинговая оценка предприятий индустрии туризма

В Азербайджане индустрия туризма получит доступ к открытым и качественным услугам, цифровым знакам обслуживания через туристскую информационную систему (туристический реестр).

В Азербайджане задействованные в индустрии туризма предприятия могут получить знаки отличия посредством туристической информационной системы (реестр). Это знаки цифрового, открытого или качественного сервиса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в видеообращении на презентации реестра.

"Предприятиям индустрии туризма, получившим знаки открытого обслуживания и качественного обслуживания, будет присвоена категория "B", а субъектам, получившим, помимо этого, и цифровые знаки обслуживания, будет присвоена категория "А". Для получения каждого из них установлены четкие критерии. Для определения этих критериев были организованы встречи с представителями индустрии туризма, проведены обсуждения, учтены их мнения и предложения", - отметил Ф.Нагиев.