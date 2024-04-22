Фуад Нагиев: В Азербайджане более 1500 выпускников получили туристическое образование

В 2022-2023 учебном году число выпускников высших и средних учебных заведений Азербайджана, получивших образование по специальности туризм, составило 1 548 человек.

В 2022-2023 учебном году число выпускников высших и средних учебных заведений Азербайджана, получивших образование по специальности туризм, составило 1 548 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на "Первом заседании специализирующихся на туризме образовательных учреждений стран-членов ОЧЭС" в Баку, организованном Госагентством и Организацией черноморского экономического сотрудничества.

По его словам, в созданном в Карабахе по распоряжению президента Ильхама Алиева университете также будут готовить специалистов в сфере туризма.

Председатель Госагентства также отметил, что основной целью образования в сфере туризма является обеспечение кадров необходимыми знаниями и навыками для всех видов туризма.