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Фуад Нагиев: В Азербайджане более 1500 выпускников получили туристическое образование

Фуад Нагиев: В Азербайджане более 1500 выпускников получили туристическое образование В 2022-2023 учебном году число выпускников высших и средних учебных заведений Азербайджана, получивших образование по специальности туризм, составило 1 548 человек.
Туризм
22 апреля 2024 г. 11:34
Фуад Нагиев: В Азербайджане более 1500 выпускников получили туристическое образование

В 2022-2023 учебном году число выпускников высших и средних учебных заведений Азербайджана, получивших образование по специальности туризм, составило 1 548 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на "Первом заседании специализирующихся на туризме образовательных учреждений стран-членов ОЧЭС" в Баку, организованном Госагентством и Организацией черноморского экономического сотрудничества.

По его словам, в созданном в Карабахе по распоряжению президента Ильхама Алиева университете также будут готовить специалистов в сфере туризма.

Председатель Госагентства также отметил, что основной целью образования в сфере туризма является обеспечение кадров необходимыми знаниями и навыками для всех видов туризма.

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Версия на английском языке Fuad Naghiyev: More than 1,500 graduates received tourism education in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: “Azərbaycanda turizm təhsili üzrə məzun olanların sayı 1 500 nəfəri keçib”

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