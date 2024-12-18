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Фуад Нагиев: Укрепление кадрового потенциала - одно из главных условий развития оздоровительного туризма

Фуад Нагиев: Укрепление кадрового потенциала - одно из главных условий развития оздоровительного туризма Укрепление кадрового потенциала является одним из главных условий развития оздоровительного туризма в Азербайджане.
Туризм
18 декабря 2024 г. 13:40
Фуад Нагиев: Укрепление кадрового потенциала - одно из главных условий развития оздоровительного туризма

Укрепление кадрового потенциала является одним из главных условий развития оздоровительного туризма в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на "Саммите управляющих в сфере здравоохранения 2024".

По его словам, важнейшими приоритетами в этой сфере являются укрепление кадрового потенциала, повышение эффективности управления, улучшение качества услуг и развитие государственно-частного партнерства.

"Подготовка профессиональных специалистов и улучшение качества услуг необходимы для более полного использования существующего потенциала оздоровительного туризма", - подчеркнул Фуад Нагиев.

Он также отметил, что Государственное агентство по туризму продолжит поддерживать соответствующие мероприятия и разработку стратегий, направленных на развитие этой сферы.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals priorities for dev’t of health tourism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafının əsas şərtlərindən biri açıqlanıb

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