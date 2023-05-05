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Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора

Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора Благодаря тому, что в последние годы в Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание туризму, эта сфера становится одной из ведущих в ненефтяном секторе.
Туризм
5 мая 2023 г. 11:14
Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора

Благодаря тому, что в последние годы в Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание туризму, эта сфера становится одной из ведущих в ненефтяном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в видеообращении к VI Международной научно-практической конференции “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”, состоявшейся сегодня в Баку и приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика развития и внимание к сфере туризма создают условия для более эффективного и рационального выполнения поставленных задач и целей. Устойчивое развитие сферы туризма создало необходимость подготовки квалифицированных кадров. В этом смысле можно отметить вклад учебных заведений при Государственном агентстве по туризму".

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Версия на английском языке Fuad Naghiyev: Tourism becoming one of leading spheres of non-oil sector
Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Turizm qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrindən birinə çevrilir"

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