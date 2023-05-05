Фуад Нагиев: Туризм становится одной из ведущих отраслей ненефтяного сектора

Благодаря тому, что в последние годы в Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание туризму, эта сфера становится одной из ведущих в ненефтяном секторе.

Благодаря тому, что в последние годы в Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание туризму, эта сфера становится одной из ведущих в ненефтяном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в видеообращении к VI Международной научно-практической конференции “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”, состоявшейся сегодня в Баку и приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика развития и внимание к сфере туризма создают условия для более эффективного и рационального выполнения поставленных задач и целей. Устойчивое развитие сферы туризма создало необходимость подготовки квалифицированных кадров. В этом смысле можно отметить вклад учебных заведений при Государственном агентстве по туризму".