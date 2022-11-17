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Фуад Нагиев: Туристическая индустрия в Азербайджане восстановлена на 50%

Фуад Нагиев: Туристическая индустрия в Азербайджане восстановлена на 50% В январе-октябре этого года в туристическом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост в 2,2 раза, в целом, туристическая индустрия восстановилась на 50%.
Туризм
17 ноября 2022 г. 16:49
Фуад Нагиев: Туристическая индустрия в Азербайджане восстановлена на 50%

В январе-октябре этого года в туристическом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост в 2,2 раза, в целом, туристическая индустрия восстановлена на 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на мероприятии, организованном Госагентством и посольством Азербайджана в Испании, с целью продвижения туристических возможностей Азербайджана.

Председатель отметил, что Азербайджан был избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН в 2013-2017 и 2018-2021 годах, за этот период организация провела несколько крупных мероприятий, в том числе 49-е и 57-е заседания Европейской региональной комиссии, 110-ю сессию Исполнительного совета, в 2023-2027 годах страна вновь выдвинет свою кандидатуру.

На мероприятии с презентацией о туристических возможностях страны выступил генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид. Он проинформировал гостей о туристических продуктах и маршрутах, образцах, внесенных в список материального и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также о богатом немецком и еврейском наследии в Азербайджане, возможностях зимнего туризма.

В рамках мероприятия гостям были представлены образцы национальной кулинарии и винодельческой продукции, а также прозвучали образцы национальной музыки.

В мероприятии приняли участие представители Всемирной туристской организации ООН, аккредитованные в Испании послы стран-членов, члены правительства Испании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Nağıyev: "Azərbaycanda turizm sənayesi 50 % bərpa olunub"

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