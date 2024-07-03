Фуад Нагиев: Туристическая индустрия полностью готова к COP29

В Азербайджане туризм, включая гостиничный бизнес, полностью готов к COP29.

В Азербайджане туризм, включая гостиничный бизнес, полностью готов к COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на презентации Национальной платформы бронирования и церемонии присвоения звездных рейтингов отелям, прошедшим Национальную звездную классификацию.

Он поблагодарил отели, соответствующие всем требованиям, заслужившие высокую ступень в звездном рейтинге, поддерживающие и постоянно совершенствующие качество предоставляемых услуг: "Надеюсь, что отели, не сумевшие получить заявленный уровень в звездном рейтинге, вскоре смогут пополнить ряды отелей, успешно завершивших звездную классификацию. Звездная классификация продолжится и по регионам".

Нагиев подчеркнул, что основной целью является усиление роли гостиничного бизнеса в организации COP29 на самом высоком уровне.