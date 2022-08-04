Фуад Нагиев: Стратегия социально-экономического развития поможет восстановить туризм

"Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы" даст новое дыхание восстановлению туристического сектора Азербайджана после пандемии коронавируса (COVID-19).

"Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы" даст новое дыхание восстановлению туристического сектора Азербайджана после пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на конференции "Азербайджанский туризм в постпандемийный период".

По его словам, реализация стратегии будет способствовать созданию новых туристско-рекреационных зон в стране, устранению сезонности во внутреннем туризме, а также устойчивому развитию туристического сектора.

Ф.Нагиев подчеркнул, что улучшение деловой среды в сфере туризма в постпандемийный период, совершенствование и диверсификация транспортных и коммуникационных связей с целевыми туристическими рынками станут одним из основных направлений деятельности Агентства.