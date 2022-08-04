О нас

Фуад Нагиев: Стратегия социально-экономического развития поможет восстановить туризм

Фуад Нагиев: Стратегия социально-экономического развития поможет восстановить туризм "Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы" даст новое дыхание восстановлению туристического сектора Азербайджана после пандемии коронавируса (COVID-19).
Туризм
4 августа 2022 г. 11:47
Фуад Нагиев: Стратегия социально-экономического развития поможет восстановить туризм

"Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы" даст новое дыхание восстановлению туристического сектора Азербайджана после пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на конференции "Азербайджанский туризм в постпандемийный период".

По его словам, реализация стратегии будет способствовать созданию новых туристско-рекреационных зон в стране, устранению сезонности во внутреннем туризме, а также устойчивому развитию туристического сектора.

Ф.Нагиев подчеркнул, что улучшение деловой среды в сфере туризма в постпандемийный период, совершенствование и диверсификация транспортных и коммуникационных связей с целевыми туристическими рынками станут одним из основных направлений деятельности Агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Yeni inkişaf strategiyası turizmin bərpasına nəfəs verəcək"

Другие новости из категории

Вновь сформировано правление Ассоциации туристических агентств Азербайджана
Вновь сформировано правление "Ассоциации туристических агентств Азербайджана"
4 августа 2022 г. 12:06
Мировая гостиничная группа планирует представить в Азербайджане новые отельные бренды
Мировая гостиничная группа планирует представить в Азербайджане новые отельные бренды
4 августа 2022 г. 11:27
Сменился председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджана
Сменился председатель "Ассоциации туристических агентств Азербайджана"
4 августа 2022 г. 11:16
В этом году Анкару посетило более 16,5 тыс. человек из Азербайджана
В этом году Анкару посетило более 16,5 тыс. человек из Азербайджана
2 августа 2022 г. 13:52
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи
Между Азербайджаном и Индией будут поощряться туристические связи
26 июля 2022 г. 16:35
Туристические возможности Индии представлены в Азербайджане
ФотоТуристические возможности Индии представлены в Азербайджане
26 июля 2022 г. 16:11
Обнародована доля города Шуша в гостиничном потенциале Азербайджана
Обнародована доля города Шуша в гостиничном потенциале Азербайджана
26 июля 2022 г. 16:11
Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 48%
Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 48%
26 июля 2022 г. 16:04
Доход азербайджанских отелей вырос на 63%
Доход азербайджанских отелей вырос на 63%
26 июля 2022 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi