Нагиев: Развитие туристического маршрута современного Шелкового пути укрепит связи между странами

"Развитие туристического маршрута современного Шелкового пути послужит дальнейшему укреплению развивающихся связей между нашими странами".

"Развитие туристического маршрута современного Шелкового пути послужит дальнейшему укреплению развивающихся связей между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся сегодня в Шамахы 7-й встрече министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В ходе встречи планируется утвердить правила по "Инициативе туристической столицы тюркского мира" и принять Дорожную карту Организации тюркских государств по туризму.

Выступая на мероприятии, генсек ОТГ Багдад Амреев, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил, что развитие связей во всех плоскостях между странами-членами положительно влияет и на сферу туризма.

На мероприятии также обсудили сотрудничество в различных сферах туризма, в том числе сотрудничество по зимнему туризму, созданию совместных туристических продуктов.