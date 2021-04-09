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Фуад Нагиев: Рано или поздно мы откроем границы

Фуад Нагиев: Рано или поздно мы откроем границы По его словам, вакцинация будет охватывать как сотрудников аппарата возглавляемого им ведомства, так и подчиненных
Туризм
9 апреля 2021 г. 16:07
Фуад Нагиев: Рано или поздно мы откроем границы

Только сегодня в рамках вакцинации сотрудников Государственное агентство туризма (ГАТ) против коронавируса (COVID-19) будут вакцинированы 120 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ГАТ Фуад Нагиев после вакцинации.

По его словам, вакцинация будет охватывать как сотрудников аппарата возглавляемого им ведомства, так и подчиненных.

"Мы призываем всех представителей отрасли вакцинироваться. Почему? Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, мы обязательно должны пройти вакцинацию. Если вакцинация пройдет нормально, то ее эффект для туризма будет очень положительным. Рано или поздно мы уже откроем границы, но чтобы снизить риск, население должно пройти вакцинацию", - отметил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Gec-tez onsuz da sərhədləri açacağıq"

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