Фуад Нагиев: Открытие сухопутных границ рискованно

Закрытие сухопутных границ Азербайджана негативно сказывается на туризме, но открывать границы рискованно

Закрытие сухопутных границ Азербайджана негативно сказывается на туризме, но открывать границы рискованно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

“Азербайджан открыл воздушные границы с более чем 60 странами. Проблема в том, что число инфицированных в других странах возросло, и в эти страны вводятся ограничения на въезд и выезд. Государство рассчитывает риски. Нам хотелось бы, чтобы в страну приезжало больше туристов. Но нужно знать, с какими рисками мы можем столкнуться. К примеру, если мы откроем сухопутные границы с Грузией, увеличится число случаев заражения и смертности, и это представляет опасность для государства”, - отметил он.