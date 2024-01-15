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Фуад Нагиев обсудил развитие туристических связей с послами трех стран

Фуад Нагиев обсудил развитие туристических связей с послами трех стран Председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послами Саудовской Аравии, Иордании и Таджикистана в Азербайджане.
Туризм
15 января 2024 г. 16:48
Фуад Нагиев обсудил развитие туристических связей с послами трех стран

Председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послами Саудовской Аравии, Иордании и Таджикистана в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

На встрече с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Эссамом бин Салехом аль-Джутейли были обсуждены увеличение числа взаимных туристических поездок, расширение туристических связей и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Нагиев отметил, что в 2024 году в Саудовской Аравии будет организован ряд маркетинговых мероприятий. Посол, в свою очередь, отметил, что граждане его страны считают Азербайджан одним из наиболее интересных направлений для длительных туристических поездок. В рамках встречи состоялся обмен мнениями о процедуре упрощения виз для граждан Азербайджана.

Глава Госагентства также принял новоназначенного посла Иордании в Азербайджане Омара Барата Аль-Нахара. Стороны обсудили вопрос открытия прямых авиарейсов между Иорданией и Азербайджаном.

На встрече с послом Таджикистана в Азербайджане Ильхомом Абдурахмоном был проведен обмен мнениями по вопросам увеличения числа авиарейсов и развития сотрудничества в сфере туризма. Было предложено разработать дорожную карту для укрепления туристических связей.

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Версия на английском языке ФотоDevelopment of tourism relations between Azerbaijan and three countries discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və üç ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub

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