Фуад Нагиев: не соблюдающие правила отели будут оштрафованы

Отмена системы SMS-разрешений, а также возобновление с 25 января междугороднего и межрайонного сообщения вызвало оживление в отелях, расположенных в регионах

Отмена системы SMS-разрешений, а также возобновление с 25 января междугороднего и межрайонного сообщения вызвало оживление в отелях, расположенных в регионах.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении председателя Госагентства по туризму Фуада Нагиева к представителям сектора.

Нагиев напомнил, что особый карантинный режим все еще действует, и угроза быстрого распространения вируса может привести к неприятным последствиям: "С учетом этого, мы призываем граждан, посещающих отели для отдыха, а также персонал отелей строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими решениями Кабинета министров в связи с пандемией.

Сообщаем, что в целях безопасности в период действия особого карантинного режима необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинскими масками и другими защитными средствами, а также дезинфицирующими растворами. Также использование медицинских масок является обязательным во всех помещениях и на открытом воздухе.

В отношении отелей, которые не соблюдают правила, будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством и применены штрафы”.