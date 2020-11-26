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Фуад Нагиев: Карабах будет новым туристическим направлением

Фуад Нагиев: Карабах будет новым туристическим направлением Существует возможность для развития внутреннего и международного туризма в Карабахе
Туризм
26 ноября 2020 г. 16:11
Фуад Нагиев: Карабах будет новым туристическим направлением
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Сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев выступил на 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"Карабах будет представлен как новая туристическая дестинация", - сказал Ф.Нагиев, отметив высокий туристический потенциал освобожденных от оккупации земель и возможности для развития внутреннего и международного туризма.

Он подчеркнул, что в период оккупации была уничтожена большая часть туристических достопримечательностей, разрушены исторические мечети, мавзолеи и другие древние религиозные памятники в результате армянского вандализма. Ф.Нагиев рассказал о разрушении 63 мечетей из 67 на оккупированных землях, использования мечетей в качестве хлева для скота и призвал всех участников осудить этот вандализм и варварство.

Председатель агентства отметил, что 11-я сессия Конференции министров туризма исламских стран на тему “Роль местных общин в развитии туризма”, которая должна была состояться в июне в Габале, но была отложена из-за пандемии, будет проведена в Баку в 2021 году.

Напомним, что Азербайджан является членом ОИС с 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Nağıyev: “Qarabağ yeni turizm destinasiyası kimi təqdim olunacaq”

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