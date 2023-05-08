Фуад Нагиев: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии туризма в Азербайджане

Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии туристического направления в Азербайджане.

Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии туристического сектора в Азербайджане.

Как передает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев заявил в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, в период нахождения на посту президента общенационального лидера началось развитие внутреннего и выездного туризма.

"Именно благодаря Гейдару Алиеву в Азербайджане были созданы новые курорты, построены новые гостиницы, разработаны государственные программы по массовому туризму и т.д",- сказал он.

Ф.Нагиев подчеркнул, что важнейшими направлениями политики Г.Алиева была успешная нефтяная дипломатия, внешняя политика, которая вывела Азербайджан на международный уровень и стимулировала поток иностранных инвестиций в страну, что в свою очередь способствовало развитию турсектора и наплыву туристов в страну.

Министр экономического развития Астраханской области Мансур Гаджиев, в свою очередь, заявил, что Астрахань может предложить новые экотуристические пакеты для желающих.

"Особое внимание на данный момент мы уделяем развитию круизного направления. Но нам нужно увеличить информирование не только самих туристов, но и туроператоров об этих возможностях. В связи с этим, планируется увеличить количество инфотуров",- сказал он.