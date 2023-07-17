Фуад Нагиев: Внутренний туризм в стране остается на том же уровне, что и до пандемии

Фуад Нагиев: Внутренний туризм в стране остается на том же уровне, что и до пандемии

В настоящее время число приезжающих в Азербайджан туристов такое же, как и в допандемийный период.

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Статистика внутреннего туризма в Азербайджане примерно такая же, как и прежде, когда сухопутные границы страны были открыты. Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев. "В настоящее время туристы не могут приезжать к нам через сухопутные границы, так как в стране действует карантинный режим. Мы временно потеряли туристов, которые прибывали из соседних стран через сухопутные границы. Ждем решения Оперативного штаба об открытии границ. Скажу также, что закрытие границ никак не повлияло на рост внутреннего туризма", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Fuad Naghiyev: Number of domestic trips of Azerbaijani tourists same as when borders were open