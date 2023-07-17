Фуад Нагиев: Внутренний туризм в стране остается на том же уровне, что и до пандемии

Статистика внутреннего туризма в Азербайджане примерно такая же, как и прежде, когда сухопутные границы страны были открыты.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
"В настоящее время туристы не могут приезжать к нам через сухопутные границы, так как в стране действует карантинный режим. Мы временно потеряли туристов, которые прибывали из соседних стран через сухопутные границы. Ждем решения Оперативного штаба об открытии границ. Скажу также, что закрытие границ никак не повлияло на рост внутреннего туризма", - отметил он.