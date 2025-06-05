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Фуад Нагиев: Азербайджан призывает страны поддержать климатическую декларацию COP29 по туризму

Фуад Нагиев: Азербайджан призывает страны поддержать климатическую декларацию COP29 по туризму 10:45
Туризм
5 июня 2025 г. 11:29
Фуад Нагиев: Азербайджан призывает страны поддержать климатическую декларацию COP29 по туризму

Азербайджан превратился в стратегический и доступный центр, соединяющий европейские страны с другими направлениями региона.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на 71-й сессии Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Баку.

По его словам, в 2024 году туризм обеспечил 4,5 % внутреннего валового продукта страны, и положительная динамика ожидается и в 2025 году.

"Увеличение прямых авиасообщений, упрощенная электронная виза и гостеприимная среда укрепили за Азербайджаном статус моста между Европой и регионом", - подчеркнул он.

Фуад Нагиев также отметил, что проведение COP29 в Баку расширило международную роль Азербайджана в сфере туризма.

"Впервые в прошлом году вопросы туризма были включены в повестку кклиматической конференции, что стало возможным благодаря партнерству Азербайджана во Всемирной туристской организацией ООН. В рамках председательства Азербайджана на COP29, при поддержке Госагентства по туризму и UNWTO, были организованы два круглых стола высокого уровня, а также первое мероприятие на уровне министров туризма. В рамках этих встреч была представлена основная инициатива - "Декларация COP29 по усилению климатических действий в сфере туризма". Инициатива уже получила поддержку более чем 70 стран, включая ряд европейских государств. Мы призываем и другие партнерские страны присоединиться к этой важной инициативе.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Azərbaycan Avropanı regionla birləşdirən əlçatan mərkəzə çevrilib"

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