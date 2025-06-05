Фуад Нагиев: Азербайджан добился большого прогресса в сфере туризма

Фуад Нагиев: Азербайджан добился большого прогресса в сфере туризма

За последние годы Азербайджан добился большого прогресса в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на 71-м заседании Европейской комиссии ООН по туризму в Баку.

Нагиев отметил, что Азербайджан является членом Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО) с 2001 года и на протяжении этих лет активно участвует в ее работе. "За время нашего членства Азербайджан трижды был представлен в Исполнительном совете и в 2017 году был его председателем. В этом году мы выдвинули свою кандидатуру в Исполнительный совет Европейского региона на 2025-2029 годы, выборы проходят здесь сегодня, и мы надеемся на продолжение сотрудничества и плодотворные совместные усилия в предстоящие годы", - сказал он.

Нагиев подчеркнул, что страна успешно восстановилась после пандемии COVID-19 и наблюдает рост потока туристов, особенно благодаря расширенному маркетингу в Европе. "В 2024 году количество иностранных посетителей увеличилось на 26% по сравнению с 2023 годом, а расходы туристов достигли 5,1 млрд долларов США", - добавил он.