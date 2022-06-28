Фуад Нагиев: 55% туристов приезжают в Азербайджан из исламских стран

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева много сделали для развития туризма.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева много сделали для развития туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на 11-й сессии министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества.

По его словам, 55% туристов приезжают в Азербайджан из исламских стран: "Число туристов, приезжающих в страну после пандемии, продолжает расти. Только за первые 5 месяцев этого года их число увеличилось на 118% по сравнению с прошлым годом. Мы хотим сделать Азербайджан одним из лучших туристических направлений. В период оккупации Армения подвергла азербайджанские земли разорению. Но завтра вы посетите Шушу, и сможете увидеть процесс восстановления", - добавил он.