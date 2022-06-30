ФРП: Отели могут добавить к проекту расходы, связанные с прокладкой газовой линии

Предприниматели, строящие бизнес в сфере туризма, сталкиваются с дополнительными расходами на строительство газовой инфраструктуры.

Предприниматели, строящие бизнес в сфере туризма, сталкиваются с дополнительными расходами при строительстве газовой инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями Фонда развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана заявили предприниматели, занятые в данной сфере.

Представители туристического сектора сообщили, что при строительстве отелей или других гостевых объектов на прокладку газовых линий уходят большие затраты. Они попросили ФРП оказать поддержку в этом вопросе.

Начальник отдела ФРП по работе с уполномоченными кредитными организациями и предпринимателями Исмаил Гусейнов разъяснил позицию представленной им структуры в этом вопросе:

"Направления деятельности фонда определяются уставом, утвержденным президентом Азербайджана. В уставе также указано, что Фонд оказывает финансовую поддержку. Вы можете добавить в ваш проект, если считаете нужным, пункты, связанные с приобретением какого-либо оборудования или выполнением работ по прокладке газопровода. Однако технические вопросы, связанные с "Азеригазом" и другими структурами, не входят в компетенцию ФРП".