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Французские и немецкие туристы перестали ездить в Британию после Brexit

Французские и немецкие туристы перестали ездить в Британию после Brexit Французские и немецкие туристы начинают избегать Великобритании из-за ограничений после Brexit.
Туризм
8 апреля 2023 г. 17:28
Французские и немецкие туристы перестали ездить в Британию после Brexit

Французские и немецкие туристы начинают избегать Великобритании из-за ограничений после Brexit.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Guardian.

С октября 2021 года гражданам ЕС при въезде в Великобританию необходимо показать загранпаспорт. Раньше можно было обойтись удостоверениями личности.

"Люди, которые занимаются туристическими достопримечательностями и управляют бизнесом в Великобритании, говорят, что, хотя американские туристы вернулись в большом количестве (после пандемии коронавируса), французы и немцы этого не сделали" - отмечается в статье.

Количество пассажирских автомобилей, перевезенных железнодорожной компанией Le Shuttle через туннель под Ла-Маншем, за первые два месяца 2023 года сократилось до 251 175 по сравнению с 314 497 в 2019 году.

Снижение связано не только с выдачей паспортов, говорится в статье. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) также подорвал образ Соединенного королевства как гостеприимной страны для туристов.

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