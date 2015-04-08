​Франция вновь стала лидером среди туристических направлений в мире

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Франция в 2014 году вернула себе титул первого туристического направления в мире - за год страну посетили 83,7 млн. туристов, что на 0,1% больше, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщил в среду глава МИД Франции Лоран Фабиус.

Согласно статистическим данным, в прошлом году на 1,7% снизилось количество европейских туристов, посещающих Францию, но на 16% увеличилось количество туристов из стран Азии.

В частности количество туристов из Китая увеличилось на 61%. Причина этого, по мнению французского министра, заключается в упрощении визовой процедуры - китайские туристы теперь могут оформить визу во Францию за 24 часа.

В первые два первых месяца нынешнего года также зафиксирован рост количества путешественников из Азии - из Индии - на 38% и из Китая - на 65% в сравнении с тем же периодом прошлого года.