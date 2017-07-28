Forbes: Баку и Формула 1 стали идеальной парой

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан проводит интересные мероприятия и обладает рядом привлекательных мест для посещения. Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованном в издании Forbes.

"Восток встречается с Западом. На протяжении всей истории многие места претендовали, что именно они являются пространством данного важного обмена. Немногие из них имеют больше преимуществ, чем Азербайджан и его столица Баку", - пишет автор статьи.

Издание напоминает, что Баку провел у себя массово популярный конкурс "Евровидение" в 2012 году и Европейские игры при поддержке Европейского олимпийского комитета в 2015 году, в текущем году же он собрал атлетов из 56 стран Ближнего Востока, Азии и Африки на Исламские игры солидарности. Наряду с этим такие топ-проекты, как Формула 1, Неделя моды в Азербайджане и Фестиваль Новруза, привлекают до двух миллионов туристов в Баку.

Директор недавно созданного Национального бюро содействия туризма Фуад Нагиев подчеркнул в интервью изданию, что Азербайджан упростил визовый режим для более чем 90 стран. "Теперь вы можете подать заявку и получить визу онлайн в течение трех часов", - сказал он.

"Со времени независимости страны в 1991 году исторические инвестиции и открытие крупных запасов газа снова позиционировали Азербайджан, как глобального пионера в области добычи энергоресурсов. Баку и Формула 1 стали идеальной парой", - подчеркивает автор статьи, добавляя, что в Баку был поставлен рекорд скорости в рамках заезда Формула 1 - 378 км/ч.

"Те, кто посетил страну, склонны поощрять других и возвращаться с семьей и друзьями, чтобы вновь открыть Азербайджан!", - резюмирует издание.