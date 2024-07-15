FlyArystan включил дополнительный рейс в график полетов из Актау в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о новом графике рейсов на лето.

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о новом графике рейсов на лето в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Bizmedia.kz, число полетов из Актау в Баку увеличивается до трех раз в неделю.

Отмечается, что авиакомпания добавила дополнительные летние рейсы из Актау в Баку по пятницам на период с 16 июля по 30 августа.

До сих пор рейсы в этом направлении осуществлялись по средам и воскресеньям.

Билеты на рейсы доступны до 23 октября 2024 года.

FlyArystan также выполняет рейсы из Астаны в Баку с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.