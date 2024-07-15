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FlyArystan включил дополнительный рейс в график полетов из Актау в Баку

FlyArystan включил дополнительный рейс в график полетов из Актау в Баку Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о новом графике рейсов на лето.
Туризм
15 июля 2024 г. 15:34
FlyArystan включил дополнительный рейс в график полетов из Актау в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о новом графике рейсов на лето в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Bizmedia.kz, число полетов из Актау в Баку увеличивается до трех раз в неделю.

Отмечается, что авиакомпания добавила дополнительные летние рейсы из Актау в Баку по пятницам на период с 16 июля по 30 августа.

До сих пор рейсы в этом направлении осуществлялись по средам и воскресеньям.

Билеты на рейсы доступны до 23 октября 2024 года.

FlyArystan также выполняет рейсы из Астаны в Баку с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan aviaşirkəti Aktaudan Bakıya reyslərin sayını artırıb

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