Флориан Зенгстшмидт: Планируем расширять сотрудничество с прибывающими в Азербайджан туристами

"Мы рассматриваем возможность расширения сотрудничества с нашими потенциальными клиентами, прибывающими в Азербайджан туристами".

Как сообщает Report, об этом сказал на презентации журнала Experience Azerbaijan директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, журнал будет выходить дважды в год: "Это полностью отечественный журнал. Я горжусь тем, что мы выпустили журнал с помощью местных редакторов. Все фотографии в журнале сняты азербайджанскими фотографами. Информация в журнале интересна и имеет практическую ценность. Это первое издание журнала. Следующее ожидается в марте, так как планирование путешествий приходится на эти даты. Очередной выпуск издания ожидается в сентябре".

В конце февраля ожидается презентация туристического портала", - добавил он.