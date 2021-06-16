Флориан Зенгстшмид: Азербайджан готов принять международные мероприятия PATA

Азербайджан готов принять международные мероприятия, организатором которых выступает Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).
Как сообщает Report, об этом генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) Флориан Зенгстшмид заявил 15 июня на онлайн-встрече с гендиректором PATA Лиз Ортигера.
Зенгстшмид отметил, что членство Азербайджана в PATA планируется продолжить и в последующие годы, и страна будет широко участвовать в деятельности организации.
Ортигера отметила, что они намерены оказывать поддержку маркетинговой деятельности Азербайджана в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Отметим, что АБТ является членом PATA с 2019 года.