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Флориан Зенгстшмид: Азербайджан готов принять международные мероприятия PATA

Флориан Зенгстшмид: Азербайджан готов принять международные мероприятия PATA Азербайджан готов принять международные мероприятия, организатором которых выступает Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).
Туризм
16 июня 2021 г. 15:57
Флориан Зенгстшмид: Азербайджан готов принять международные мероприятия PATA

Азербайджан готов принять международные мероприятия, организатором которых выступает Азиатско-тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) Флориан Зенгстшмид заявил 15 июня на онлайн-встрече с гендиректором PATA Лиз Ортигера.

Зенгстшмид отметил, что членство Азербайджана в PATA планируется продолжить и в последующие годы, и страна будет широко участвовать в деятельности организации.

Ортигера отметила, что они намерены оказывать поддержку маркетинговой деятельности Азербайджана в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Отметим, что АБТ является членом PATA с 2019 года.

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Версия на английском языке Florian Sengstschmid: Azerbaijan ready to host PATA international events
Версия на азербайджанском языке ATB: Azərbaycan PATA-nın beynəlxalq tədbirlərinə ev sahibliyi etməyə hazırdır

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